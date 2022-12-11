MLB／大紅包來了！首次資淺分紅放榜 白襪希斯賺進3倍年薪

大聯盟史上第一次的資淺選手獎金分潤放榜，白襪投手希斯（Dylan Cease）成為「獲利王」，今年年薪75萬美元的他，光靠獎金就拿到245萬7425美元（約新台幣7546萬元），領到大紅包。

今年季前定案的新版勞資協議，針對年資未滿3年、還沒有薪資仲裁資格的選手，設置總額5000萬美元的分潤，根據WAR值排出前100人，可以分得這筆獎金，另外還有新人王、年度MVP、塞揚票選前5，以及入選年度第一及第二隊的額外獎金。

大聯盟昨天公布分紅結果，希斯在這筆依據WAR值決定獎金中分得70萬7425美元，另外因塞揚票選第2獲得175萬美元，合計額外領到245萬7425美元，為今年分得獎金最高的資淺選手。

太空人隊強打艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）以238萬1143美元排名第2，其中在獎金池中分得88萬1143美元，因美聯MVP票選第3拿到150萬美元；美聯新人王「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodriguez）領到155萬850美元，國聯新人王哈里斯（Michael Harris II）則是136萬1435美元。

按照規定，這筆獎金將在12月23日前入帳選手帳戶，先由各隊支付，再向大聯盟核銷。

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