MLB／11年2.8億美元合約嚇死波賈茲 「好想親波拉斯」

波賈茲（Xander Bogaerts）以11年2.8億美元合約前進教士隊，連他自己都始料未及，今天在加盟記者會上坦言，好想給經紀人波拉斯（Scott Boras）一個吻。

教士今年季外各種參戰自由球員爭奪戰，連續失利後終於搶下波賈茲，價碼令外界瞠目結舌，但球隊開心就好，今天為他舉辦加盟記者會，波賈茲也述說決定前來教士的經過。

「聖地亞哥是我第一年打明星賽的地方，那是2016年吧。」波賈茲表示，「我當時就在想，或許會有一天我會在這裡打球，但在那之後他們有了塔提斯（Fernando Tatis Jr.），我開始有點不確定，感覺這裡並不適合自己，但我現在還是來了，事情的演變真的很瘋狂，每件事的發生都有理由，我很興奮現在來到教士。」

總管普瑞勒（AJ Preller）也在記者會上談到對兩位明星游擊手的規畫，塔提斯預計將移防外野，「我想他能理解，自己有能力在許多不同守位發揮，所有人都有共識，我們的目標就是贏球。」

波賈茲表示，自己的目標是希望前往一支有競爭力、想要贏球的球隊，至於合約大小，11年、2.8億美元確實是他沒有想過。

當被問到若在球季剛結束時，波拉斯告訴他，他有機會拿到這麼大的合約，他會做何反應？波賈茲笑答：「我可能會親他，我現在還沒親，但等等可能會。」

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