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MLB／接班人自己找 莫里納退役前已打動康崔拉斯當紅雀
紅雀隊傳奇鐵捕莫里納（Yadier Molina）留下的位置，由康崔拉斯（Willson Contreras）接班，他今天在加盟紅雀的記者會上，揭露兩個月前的小故事，原來莫里納早在當時就在物色自己的接班人。
莫里納今年打完退休，紅雀以5年8750萬美元簽下康崔拉斯，作為新任本壘指揮官，今天為他舉辦加盟記者會，他也透露自己在兩個月前就想成為紅雀一份子的故事。
9月4日紅雀與小熊之戰，康崔拉斯當時因傷並未上場，他在場邊看著普荷斯（Albert Pujols）代打敲出695轟，紅雀主場為他瘋狂的模樣，看到這支球隊和球迷善待老將、為傳奇瘋狂的畫面，對紅雀的文化深受感動。
最暖心的時刻出現在賽後，莫里納知道康崔拉斯的偶像是自己，特地托人送來自己的簽名球衣以及一張字條，上面寫著：「這是我的最後一年，而你是未來。」
收到這份大禮，康崔拉斯說：「我起雞皮疙瘩，我後來穿上這件球衣，問我老婆我看起來怎樣？她說棒呆了，我從那時開始就喜歡紅雀球衣。」
球季結束後，康崔拉斯成為自由球員，他告訴經紀人米賈瑞斯（Jose Mijares），「我知道其他球隊可能會出到更多錢，但如果可能，我希望去紅雀。」米賈瑞斯記得他當時眼裡的堅定，「所以我們決定要搞定這件事。」
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