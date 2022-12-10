MLB ／明星游擊被教士買走 美媒給紅襪5個建議

紅襪在今年休賽季沒能留下曾經4度入選明星賽的當家游擊手波賈茲（Xander Bogaerts），被教士以11年2.8億美元的大約買走，也讓紅襪下季紅襪游擊防區開天窗，對此美媒也有建議紅襪5個方案。

球季結束後，紅襪的首要目標就是迎回波賈茲，然而卻被接連搶輸透納（Trea Turner）以及「法官」賈吉（Aaron Judge）的教士隊簽走，這也讓美媒《NBC Sports》列出幾個方案，並提到紅襪必須盡快找到下季的游擊當家。

首先就是去向同列為四大游擊中還未簽約的柯瑞亞（Carlos Correa）以及史旺森（Dansby Swanson）開價，能夠最大限度彌補波賈茲的離隊，不過先前曾傳出紅襪開給波賈茲的合約為6年1.6億美元，若這是紅襪開價最高上限的話，要在市場上競爭贏其他追逐這兩位頂尖游擊的話十分困難。

若無法簽下市場中目前的頂尖游擊手，最現成的做法就是將明星二壘手「故事哥」史托瑞（Trevor Story）移防至游擊，本季拿下金手套的他守備功力絕對不用擔心，不過卻要擔心他的傷勢影響他傳球臂力，另外在中線有優異守備的內野工具人赫南德茲（Kike Hernandez）放在二壘，不過這個方案也只是挖洞去補平，球隊戰力也不會提升，因此紅襪勢必還是要透過簽約來進行補強。

最後的辦法就是在自由市場中淘寶，尋找中產等級二游，市場上目前還有安卓斯（Elvis Andrus）、席古拉（Jean Segura）、佛雷瑟（Adam Frazier）等人，不過這些球員都無法複製波賈茲成績，但在短期看來將能迅速補上游擊防區漏洞。

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