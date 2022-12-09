MLB／大都會再簽終結者羅伯森 下個撒錢目標是千賀滉大

大都會休賽季動作頻頻，在找來韋蘭德（Justin Verlander）、昆塔納（Jose Quintana）以及續留狄亞茲（Edwin Diaz）、尼莫（Brandon Nimmo）後，他們又以1年1000萬美元的價碼，簽下37歲後援投手羅伯森（David Robertson）。

職業生涯14季都擔任後援投手的羅伯森，除了2020年縮水賽季外，皆有出賽紀錄。他曾在2011年效力洋基隊時，入選明星賽，還一度被紐約媒體封為「李維拉（Mariano Rivera）接班人」。

羅伯森生涯總計出賽731場，主投739.1局送出977次三振，K功非常出色。生涯累積157次救援成功，今年先是效力小熊擔任終結者，季中被交易到費城人，並隨隊打進世界大賽。

羅伯森今年主投63.2局送出81次三振，防禦率2.40，拿下20次救援成功，表現仍相當穩定。不過大都會已經有狄亞茲，預期不會讓羅伯森扛下終結者的重擔。

大都會已經遠超最高豪華稅線，但他們還沒滿足現況， 根據《紐約郵報》記者薛曼（Joel Sherman）的消息，錢似乎永遠花不完的他們下個簽約目標，將鎖定日本強投千賀滉大。

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