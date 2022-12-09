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MLB ／道奇「再生工廠」添柴 年薪72萬美元簽小熊棄將海沃德

聯合新聞網／ 綜合報導
小熊明星外野手海沃德下季將轉戰道奇。（歐新社）
小熊明星外野手海沃德下季將轉戰道奇。（歐新社）

曾在2016年世界大賽第七戰發表激勵隊伍演說，最後成功帶領小熊突破百年奪冠荒的海沃德（Jason Heyward），但在隨後幾年狀況低迷，沒有打出符合身價的身手更被評為「薪水小偷」，因此在今年賽季後遭小熊釋出，如今道奇將和他簽下一紙小聯盟合約附帶大聯盟春訓年薪72萬美元，期盼海沃德能在道奇重生。

道奇隊在今年季後放棄了球團養成的MVP貝林傑（Cody Bellinger），因此在陣容上中外野留下空缺，目標奪冠的道奇也選擇簽下擁有奪冠經驗，並足以成為更衣室領袖的海沃德，若他能打出好成績將可以搭配泰勒（Chris Taylor）和湯普森（Trayce Thompson），共組外野防區，也能增加球隊深度。

海沃德生涯從勇士開啟之後轉戰紅雀，穩定的表現讓他2015年得到小熊隊一紙8年1.84億美元合約，但在隨後6年他的表現只能用高薪低就來形容，儘管曾為小熊奪得一冠，但整體攻擊指數卻比聯盟平均低14％，因此季後被小熊球團釋出。

道奇這幾年除了農場養成十分成功，季外的簽約都能補強到球隊所需，也讓他們長年在國聯西區都有十分優異成績，其中季外的簽約更是由許多是陷入低潮或感覺上限空間不夠的球員，在加入道奇後都有著突破表現，因此道奇也被球迷稱為「再生工廠」，33歲的海沃德有著5屆金手套及一次世界大賽冠軍，若能成功復活將對道奇帶來十分大的影響。

薪水 高薪 指數

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