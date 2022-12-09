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MLB ／教士砸重金補明星游擊手 金河成或成交易籌碼
教士在昨天傳出市場震撼彈，以11年2.8億美元的天價簽下四大游擊之一的波賈茲（Xander Bogaerts），此一操作也代表目前效力教士的韓國球員金河成，下季將面臨移防二壘或被交易，因此也讓韓國媒體認為這筆交易對他是晴天霹靂的壞消息。
韓國媒體《SPOTVNEWS》昨日就下「移防二壘？交易？為什麼如此對金河成？」為題，來談論教士的這筆補強，教士本季在小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）缺陣情況下由金河成頂上游擊防區，季後賽金河成也有這不錯表現，並在季後入圍就金手套獎，但季末簽下波賈茲也被認為是不夠滿意金河成打擊端表現。
根據美媒《The Athletic》預測明年教士陣容將排出一壘由原二壘手柯朗沃斯（Jake Cronenworth）補上、二壘由金河成移防、游擊波賈茲、三壘馬查多（Manny Machado），不過這樣的輪替在小塔提斯歸隊後又將有變化，若他依照原計劃移防外野則不會影響金河成，若他繼續擔任內野手，擁有優異中線防守的金河成將十分有可能被當成，教士補強先發輪值的籌碼之一。
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