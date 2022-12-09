MLB／買貴了？ 紅襪大約簽吉田正尚 他隊球探看不懂

日職歐力士隊29歲球星吉田正尚以5年9000萬美元合約加盟紅襪隊，高薪合約引起美國球界不小討論，ESPN詢問多隊球探、制服組成員，普遍認為：「出價太高了。」

ESPN作家麥克丹尼爾（Kiley McDaniel）在今年冬天並未將吉田正尚列入主要關注對象，所以當聽到紅襪隊的合約後，嚇了他一跳，好奇是否有什麼長處是外界沒關注到的？所以向各隊球探調查意見。

結果其中一名國際球探回他：「你沒錯過什麼。」另一名球探指出：「對我來說，出價過高，太有錢了吧。」第三位球探則說：「我看不懂。」第四人則說：「祝福他們及他好運。」第五人說：「我認為他的價值大概只有他們出的一半。」第六位球探回應：「我無話可說。」

麥克丹尼爾總共問到了十位球探及制服組成員，回應的方向都相同，他們都有評估過吉田正尚，但整體認為紅襪隊出價過高。

麥克丹尼爾肯定吉田具有高擊球率、好的擊球策略以及平均值的力量，打擊也是他最大賣點，甚至具有大聯盟18到20轟的能力，也因此有球探指出：「我們評估他真的能打，這合約確實有點太豐厚，但也不到太超過，如果你真的相信他的球棒。」

只不過吉田的防守能力比較受限，麥克丹尼爾表示，他去年在日職守了40場外野，其他79場都擔任指定打擊，外界評估他的打擊能力在左外野略低於平均。

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