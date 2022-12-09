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MLB／富爸爸沒在怕豪華稅！大都會8年1.62億美元留尼莫
根據《紐約郵報》記者薛曼（Joel Sherman）的消息指出，大都會以8年1.62億美元的價碼，簽回中外野手尼莫（Brandon Nimmo）。
29歲的尼莫生涯前7年都待在大都會，每年都能提供聯盟平均水準之上的打擊火力，今年則繳出打擊率2成74，16轟、64分打點的成績。
另外搭配在中外野防區的優異守備，讓他今年的勝利貢獻值（WAR）高居全聯盟中外野手第3名。今年他也加入著名經紀人「吸血鬼」波拉斯（Scott Boras）的團隊，力拼在自由市場獲得一份長約。
大都會昨天在簽下左投昆塔納後，已經突破最高豪華稅線，原先預期花費會變得保守，沒想到今天卻馬上以高薪簽回尼莫。
根據《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）的報導，大都會未來每花1美元就要多付90%的豪華稅，在沒有其他交易的情況下，簽下尼莫預計要多支付將近2000萬美元的豪華稅。
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