MLB／曾被球迷稱「作弊仔」狄亞茲2年1450萬美元轉戰運動家
根據《紐約郵報》記者薛曼（Joel Sherman）的消息指出，過去4季皆效力太空人的工具人狄亞茲（Aledmys Diaz），今日確定以2年1450萬美元的合約加盟運動家。
32歲的狄亞茲今年雖然隨太空人奪冠，但在季後賽22打數僅1支安打，且其中一次故意伸出「手肘」求觸身球上壘的行為，在當時更被球迷痛罵是「作弊仔」。
Aledmys Díaz was hit by a pitch, but the umpire ruled that he leaned into it, and it was ruled a ball instead of a HBP.— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) 2022年10月29日
Díaz ended up making the final out. pic.twitter.com/GVksnJC5Q2
不過撇開爭議，狄亞茲在球隊是一名相當好用的工具人。去年賽季除了中外野手、捕手及投手之外，皆有守備紀錄。打擊雖然在季後賽陷入低潮，但例行賽的攻擊指數（OPS），在過去幾季都保持聯盟平均左右的水準。
這也是聯盟團隊薪資最低的運動家，今年目前為止在自由市場的第一筆重要簽約，有趣的是，運動家陣中原本就有另一名內野手狄亞茲（Jordan Díaz），兩人將競爭運動家內野的出賽機會。
2022卡達世足
▪ 即時比分與最新戰況一把抓
▪ 淘汰賽對戰表與賽程
▪ 玩運彩神預測拿PS5
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言