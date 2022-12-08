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MLB／教士終於搶到球星！11年2.8億美元簽下波賈茲

聯合新聞網／ 綜合報導
傳波賈茲11年2.8億轉戰教士。 法新社
傳波賈茲11年2.8億轉戰教士。 法新社

根據《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）的消息，明星游擊手波賈茲（Xander Bogaerts）正式以11年2.8億美元的合約加盟教士，成為今年自由市場總值第三大的合約。

在爭取賈吉（Aaron Judge）、透納（Trea Turner）接連失利後，教士終於搶到今年市場上「四大游擊」之一的波賈茲，祭出平均年薪2500萬美元大約，一口氣綁住他11年，而大聯盟官網記者摩洛西推特指出，這份合約有完整不得交易條款，也沒有逃脫條款。

波賈茲生涯前10季都待在紅襪，並4度入選明星賽，5度獲選銀棒獎，是當代打擊最強的游擊手之一。今年季初拒絕紅襪4年9000萬美元的續約報價，季末進入自由市場，一度傳出與紅襪斷訊，不過今日又傳出重啟談判，沒想到最後還是離開待了10年的紅襪。

波賈茲本季打擊率3成07，15轟，73分打點，再度進入明星賽，也同時獲選銀棒獎。他加盟教士後，將影響到韓籍游擊手金河成的出賽機會，明星球員小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）也幾乎確定要轉任外野手。

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