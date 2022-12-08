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MLB／吉田正尚合約追平一朗 大谷單季3千萬美元最猛

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
吉田正尚以5年9000萬美元合約加盟紅襪隊，這是歷年亞洲球員第4大合約，追平水手隊退役老將鈴木一朗紀錄。 擷圖自歐力士球團官方推特
吉田正尚以5年9000萬美元合約加盟紅襪隊，這是歷年亞洲球員第4大合約，追平水手隊退役老將鈴木一朗紀錄。 擷圖自歐力士球團官方推特

日職歐力士隊29歲球星吉田正尚確定轉戰大聯盟，以5年9000萬美元合約加盟紅襪隊，這是歷年亞洲球員第4大合約，追平水手隊退役老將鈴木一朗紀錄；若以單季身價來看，天使隊「二刀流」大谷翔平明年3千萬美元最高，別說亞洲、就連大聯盟大部分球員都很難超越。

野茂英雄1995年登上道奇隊大聯盟，掀起日本球員赴美風潮，經過28年的演進，亞洲好手身價愈來愈高，田中將大在2014年和洋基隊簽下7年1億5500萬美元合約，創下空前紀錄，目前仍在大聯盟史上合約總值排名49。

南韓好手秋信守同一年和遊騎兵隊簽下7年1億3000萬美元合約，則是亞洲球員排名第2，也是野手合約總值最高，效力教士隊的達比修有6年1億2600美元名列第3。

鈴木一朗早在2008年就簽下5年9000萬美元合約，當時也是亞洲球員頂級身價，吉田正尚在14年後追平前輩，也超越小熊隊鈴木誠也（去年簽下5年8500萬美元合約），成為日本野手在大聯盟起步第一年最大合約。

台灣球員紀錄由陳偉殷保有，2016年1月簽下5年8千萬美元合約，以自由球員身分從老東家金鶯隊轉戰馬林魚隊。

吉田正尚未來5年身價驚人，但從單季年薪看來，大谷明年成為首位年薪突破3千萬美元的亞洲球員，短期內很難被超越，這個數字目前在大聯盟新球季排名並列16，「3千萬俱樂部」成員總共只有17人。

田中將大過去在洋基7年平均薪資2214萬2857美元，亞洲球員排名第2，接著是達比修2100萬美元、藍鳥隊柳賢振2000萬美元、秋信守1857萬1429美元、鈴木一朗和吉田正尚1800萬美元。

大聯盟 吉田正尚 鈴木一朗

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