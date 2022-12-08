聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／日職7年賺進10億多日圓 吉田正尚轉戰紅襪達123億
紅襪隊以5年9000萬美元的條件簽下吉田正尚，另付歐力士隊入札金後，投資總額破億，日本媒體算這位29歲好手未來5年身價將是123億日圓，平均年薪達24億6千萬日圓。
吉田正尚2016年在歐力士菜鳥球季，年薪從1500萬日圓起步，本季4億日圓寫下生涯7年新高，在日本職棒排名11，樂天隊投手田中將大9億日圓穩居榜首，軟銀隊柳田悠岐6億2千萬日圓居次，也是野手最高薪。
吉田正尚在歐力士7個球季年薪總值10億3200萬日圓，明年轉戰紅襪後，光是單季平均年薪就超過日職生涯的兩倍，數字相當驚人。
紅襪還未公布吉田正尚的合約細節，若以年薪1800萬美元計算，暫時在隊上排名第3，在他之前是塞爾（Chris Sale）2750萬美元、史托瑞（Trevor Story）2000萬美元。
2022卡達世足
▪ 即時比分與最新戰況一把抓
▪ 淘汰賽對戰表與賽程
▪ 玩運彩神預測拿PS5
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言