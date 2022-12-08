MLB／日職7年賺進10億多日圓 吉田正尚轉戰紅襪達123億

紅襪隊以5年9000萬美元的條件簽下吉田正尚，另付歐力士隊入札金後，投資總額破億，日本媒體算這位29歲好手未來5年身價將是123億日圓，平均年薪達24億6千萬日圓。

吉田正尚2016年在歐力士菜鳥球季，年薪從1500萬日圓起步，本季4億日圓寫下生涯7年新高，在日本職棒排名11，樂天隊投手田中將大9億日圓穩居榜首，軟銀隊柳田悠岐6億2千萬日圓居次，也是野手最高薪。

吉田正尚在歐力士7個球季年薪總值10億3200萬日圓，明年轉戰紅襪後，光是單季平均年薪就超過日職生涯的兩倍，數字相當驚人。

紅襪還未公布吉田正尚的合約細節，若以年薪1800萬美元計算，暫時在隊上排名第3，在他之前是塞爾（Chris Sale）2750萬美元、史托瑞（Trevor Story）2000萬美元。

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