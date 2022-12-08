MLB／錢太多？教士各種爭奪戰參一腳 總管：好想贏啊！

「法官」賈吉（Aaron Judge）決定以9年3.6億美元合約回到洋基，教士隊成為最後一刻抬價的球隊，據「聖地亞哥聯合論壇報」指出，教士並未正式出價，而洋基似乎誤以為他們開到10年4億美元。

賈吉昨天與教士團隊碰面，雙方洽談約兩小時，由於時間已晚，教士並未正式開價，給予賈吉的承諾是「願意跟進洋基價碼」。

教士先前按兵不動，教士總管普瑞勒（A.J. Preller）表示，「我們覺得他會回紐約，至少就我們的觀點來看是如此。」教士在這幾天才聯繫賈吉的經紀人，了解目前談約進度，詢問「他有興趣跟我們談談嗎？」直到昨天才碰面洽談。

教士的薪資結構中已有馬恰多（Ｍanny Machado）、塔提斯（Fernando Tatis Jr.）兩張總額3億美元以上的合約，結果近日先是競逐透納（Trea Turner），昨天又參戰賈吉爭奪戰，並不畏懼再多一張巨額合約。

普瑞勒說：「頂尖球員、頂尖天賦，想要得到我們喜歡、我們想要的選手是很困難的事，也要考慮接下來幾年可能的變化，像是馬恰多合約中的逃脫權，塔提斯缺席了整個賽季，我們必須去找出正確的組合，在現有的陣容中增加1、2位球員相當令人期待。」他強調：「我們是真切地想贏，而且是要長期的贏。」

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