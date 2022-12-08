快訊

獨／陸再禁我台啤、金門高粱、黑松沙士 台商：聽說下周更多

又是詐團虐死人！新社公墓棄屍案 9嫌深夜全遭檢方聲押

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／第一紙5億美元合約的主人？美媒點名大谷、索托

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
ESPN專欄作家帕森點名，明年的大谷(右)、後年的索托（左）有機會成為史上第一紙5億美元合約的主人。 路透
ESPN專欄作家帕森點名，明年的大谷(右)、後年的索托（左）有機會成為史上第一紙5億美元合約的主人。 路透

今冬最大咖自由球員確定離不開紐約，「法官」賈吉（Aaron Judge）以9年3.6億美元續留洋基，球迷已將目光望向明年的大谷翔平，ESPN專欄作家帕森（Jeff Passan）點名，明年的大谷、後年的索托（Juan Soto）有機會成為史上第一紙5億美元合約的主人。

大聯盟史上最大總額合約為楚奧特（Mike Trout）的12年4.265億美元，也是迄今唯一一紙破4億美元的合約，賈吉卡在已經30歲，洋基開出的合約從季前的7年、季後的8年，最終加碼到9年；雖傳教士開出10年4億美元，但其實並未正式出價，也僅承諾「跟進洋基價碼」。

誰會簽下史上第一紙5億美元合約？帕森點名大谷、索托。大谷將在明年季後成為自由球員，所有還有足夠銀彈的球隊絕對都會對他有興趣，帕森表示，「我不想說他明年會去道奇之類的話，因為每一隊都會想要他，洋基、大都會、小熊也會想要他，啊海盜不會，但紅襪也會想要他。」

大谷端出的身手前所未見，不管身為打者、投手都排在聯盟頂尖，簽一人可當兩人用，明年將以29歲的年紀「上架」，平均年薪、合約總額會衝到多高令人期待。

索托已在今年季中拒絕國民隊開出的15年4.4億美元合約，隨後被交易至教士，他將在2024年球季後成為自由球員，屆時僅26歲，若年限夠長，總額突破5億美元也絕非不可能。

洋基 自由球員 賈吉

延伸閱讀

MLB／老闆加碼第9年搶下賈吉 洋基總管讚「史維拉」

MLB／教士也開出10年4億美元搶人 賈吉仍選擇留洋基

MLB／養老年金預定？賈吉30歲簽破3億美元合約史上首見

MLB／洋基運鈔車真的開出來了 9年3.6億美元留賈吉

相關新聞

MLB／教士終於搶到球星！11年2.8億美元簽下波賈茲

根據《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）的消息，明星游擊手波賈茲（Xander Bogaerts）正式以11年2.8億美元的合約加盟教士，成為今年自由市場總值第三大的合約。 在爭取賈吉

MLB／教士也開出10年4億美元搶人 賈吉仍選擇留洋基

「法官」賈吉（Aaron Judge）終於確定以9年3.6億美元(約新台幣110.3億)的合約留在洋基。不過根據外媒報導，教士在最後一刻突然殺出，給賈吉一份10年4億美元的合約報價，但賈吉最終沒有答應

MLB／富爸爸沒在怕高額豪華稅！大都會8年1.62億美元留尼莫

根據《紐約郵報》記者薛曼（Joel Sherman）的消息指出，大都會以8年1.62億美元的價碼，簽回中外野手尼莫（Brandon Nimmo）。 29歲的尼莫生涯前7年都待在大都會，每年都能提

MLB／國聯救援王簡森情定紅襪 生涯首度到美聯就選美東戰區

紅襪本季牛棚戰力排名聯盟最差，今天終於找到解答，與上季國聯救援王簡森（Kenley Jansen）簽下一份為期2年價值3200萬美元的合約，補強球隊最弱的一環。 根據《ESPN》報導，，生涯救援成功

MLB／大都會再簽終結者羅伯森 下個撒錢目標是千賀滉大

大都會休賽季動作頻頻，在找來韋蘭德（Justin Verlander）、昆塔納（Jose Quintana）以及續留狄亞茲（Edwin Diaz）、尼莫（Brandon Nimmo）後，他們又以1年1

MLB ／道奇「再生工廠」拚新作 簽小熊棄將海沃德

曾在2016年世界大賽第七戰發表激勵隊伍演說，最後成功帶領小熊突破百年奪冠荒的海沃德（Jason Heyward），但在隨後幾年狀況低迷，沒有打出符合身價的身手更被評為「薪水小偷」，因此在今年賽季後遭

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。