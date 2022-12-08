MLB／第一紙5億美元合約的主人？美媒點名大谷、索托

今冬最大咖自由球員確定離不開紐約，「法官」賈吉（Aaron Judge）以9年3.6億美元續留洋基，球迷已將目光望向明年的大谷翔平，ESPN專欄作家帕森（Jeff Passan）點名，明年的大谷、後年的索托（Juan Soto）有機會成為史上第一紙5億美元合約的主人。

大聯盟史上最大總額合約為楚奧特（Mike Trout）的12年4.265億美元，也是迄今唯一一紙破4億美元的合約，賈吉卡在已經30歲，洋基開出的合約從季前的7年、季後的8年，最終加碼到9年；雖傳教士開出10年4億美元，但其實並未正式出價，也僅承諾「跟進洋基價碼」。

誰會簽下史上第一紙5億美元合約？帕森點名大谷、索托。大谷將在明年季後成為自由球員，所有還有足夠銀彈的球隊絕對都會對他有興趣，帕森表示，「我不想說他明年會去道奇之類的話，因為每一隊都會想要他，洋基、大都會、小熊也會想要他，啊海盜不會，但紅襪也會想要他。」

大谷端出的身手前所未見，不管身為打者、投手都排在聯盟頂尖，簽一人可當兩人用，明年將以29歲的年紀「上架」，平均年薪、合約總額會衝到多高令人期待。

索托已在今年季中拒絕國民隊開出的15年4.4億美元合約，隨後被交易至教士，他將在2024年球季後成為自由球員，屆時僅26歲，若年限夠長，總額突破5億美元也絕非不可能。

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