MLB／波賈茲不再「已讀不回」 美媒：與紅襪熱烈談約中
紅襪多次表態簽回當家游擊手波賈茲（Xander Bogaerts）為休賽季首要目標，但先前曾傳出遭對方「已讀不回」對待，雙方也失去聯繫，更有媒體表示這位游擊大將不會回去波士頓了。不過紅襪迷似乎可以放心了，今日最新消息傳出兩方已接上線重啟談判。
據《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）報導，紅襪目前雖未與波賈茲達成合約共識，但兩方已開始積極討論價碼，情況正在好轉。後續也有其他記者跟進報導，波士頓環球報( Boston Globe)的阿布拉罕(Pete Abraham)就表示兩邊正朝簽約的方向前進；波士頓運動畫刊雜誌(Boston Sports Journal)的麥克亞當(Sean McAdam)的消息來源更透露，紅襪內部人員被問到是否能簽回波賈茲時，毫不猶豫的回答「Yes」！
Red Sox are in heavy discussions with star shortstop Xander Bogaerts— Jon Heyman (@JonHeyman) 2022年12月7日
Momentum between the Red Sox and Xander Bogaerts according to a source.— Pete Abraham (@PeteAbe) 2022年12月7日
One Red Sox person, asked by someone today whether the Sox would re-sign Bogaerts, answered without hesitation: “Yes.”— Sean McAdam (@Sean_McAdam) 2022年12月7日
不過無論紅襪今天是否能與波賈茲達成協議，他們已先在自由市場以2年3200萬美元帶回了上季國聯救援王簡森（Kenley Jansen），已是很有收穫的一天。
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