MLB／洋基賈吉獲111億大約 打一場球就爽賺763萬！
洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）今年單季狂敲62轟，打破美聯紀錄，並在季後成為自由球員。雖然一度傳出巨人、教士積極爭取，但他仍選擇留下洋基，簽下9年3.6億美元（約新台幣111億）、平均年薪4000萬美元（約新台幣13億）的大約。大聯盟一年有162場比賽，也就是說賈吉平均每場可賺24萬6914美元（約新台幣763萬元）。
賈吉的平均年薪預計為4000萬美元，成為史上最高薪野手，這筆金額到底有多大？明尼加記者高梅茲（Héctor Gómez）就為大家換算，大聯盟例行賽為162場，賈吉平均每場比賽可領24萬6914美元，平均每小時拿8萬2305美元，每打數可拿7萬547美元，每局可拿2萬7435美元，每分鐘1372美元，每秒則是23美元。
Aaron Judge will earn:— Héctor Gómez (@hgomez27) 2022年12月7日
- $360M for 9 years
- $40M per season
- $246,914 per game
- $82,305 per hour
- US$70,547 per AB
- $27,435 per inning
- US$1,372 per minute
- $23 per second pic.twitter.com/z3K70G26dc
天使球星楚奧特（Mike Trout）過去簽下的12年4.265億美元合約為史上總額最大張合約，平均年薪3550萬美元；而道奇球星貝茲（Mookie Betts）的12年3.65億美元合約排第2，平均年薪為3040萬美元。
賈吉的9年3.6億美元合約為史上總值第三高的合約，但平均年薪4000萬美元，遠高於上述兩者，也打破大聯盟野手紀錄。
▪ 即時比分與最新戰況一把抓
▪ 淘汰賽對戰表與賽程
▪ 玩運彩神預測拿PS5
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言