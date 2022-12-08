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MLB／大都會2年2600萬美元簽左投昆塔納 破最高豪華稅線
大都會今日確定以2年2600萬簽下今年效力紅雀的左投昆塔納（Jose Quintana）。不過《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）也指出，大都會已經正式超越最高層豪華稅，未來每簽一名球員，就要付出年薪90%的豪華稅。
昆塔納的成績與昨天簽約的沃克（Taijuan Walker）、泰隆（Jameson Taillon）相差不多。後兩者分別拿到4年7200萬美元、4年6800萬美元，相較之下，昆塔納這份合約可以說是物美價廉。
不過大都會還是因此超越最高層豪華稅線，就算他們不再簽下任何球員，也要繳納3400萬美元的稅金。
大都會還沒搞定中外野手尼莫（Brandon Nimmo），先前有消息傳出，他預計爭取一份年薪至少2000萬美元的長期合約，而以他今年的表現加上經紀人「吸血鬼」波拉斯（Scott Boras）的談判手腕，確實有機會拿到這樣的合約。
儘管大都會老闆柯恩（Byan Cohen）是一名超級富豪，且同時是棒球迷，但是否願意因此為了尼莫付出2000萬美元加上將近2000萬美元的豪華稅金，還是未知數。
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