MLB／國聯救援王簡森情定紅襪 生涯首度到美聯就選美東戰區

紅襪本季牛棚戰力排名聯盟最差，今天終於找到解答，與上季國聯救援王簡森（Kenley Jansen）簽下一份為期2年價值3200萬美元的合約，補強球隊最弱的一環。

根據《ESPN》報導，，生涯救援成功391次現役第2多的簡森，將與紅襪隊簽下一份為期2年3200萬的合約，這是他首次加入美聯，就是競爭最激烈的美東戰區，也是紅襪繼金布洛爾（Craig Kimbrel）後再度擁有生涯超過300次救援的終結者。

簡森去年離開效力12年的道奇後以一年約轉投勇士，總計出賽65場，繳出41次救援成功ERA3.38、WHIP1.05以及85次三振，勇奪國家聯盟救援王寶座，是生涯第8次單季至少拿下30次救援成功，顯見寶刀未老，預期他可大幅改善紅襪上季排在聯盟後段第26名的牛棚戰力。

搞定了牛棚後，紅襪陣容還是有許多空缺，不過最重要的就是要簽回當家游擊手波賈茲（Xander Bogaerts），好消息是日前已讀不回的波賈茲團隊終於願意重啟談判。

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