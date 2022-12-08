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MLB／老闆加碼第9年搶下賈吉 洋基總管讚「史維拉」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
洋基總管凱許曼透露，「法官」賈吉同意續留，老闆史坦伯瑞納絕對是關鍵人物。 法新社
洋基總管凱許曼透露，「法官」賈吉同意續留，老闆史坦伯瑞納絕對是關鍵人物。 法新社

洋基隊最後加碼第9年合約、跟進巨人隊的開價，讓「法官」賈吉（Aaron Judge）同意續留，老闆史坦伯瑞納（Hal Steinbrenner）絕對是關鍵人物，總管凱許曼（Brian Cashman）透露談約的決定性瞬間，「老闆直接問賈吉，『你想當洋基人嗎？』」

賈吉之爭在昨天峰迴路轉，一度盛傳他就要去巨人，爆料記者隨後承認消息錯誤，就在當晚確定以9年3.6億美元的史上第3高、野手均薪第1高合約繼續穿著條紋衫。

凱許曼回憶談約過程，對老闆佩服得五體投地，直言有他出馬就搞定，「史坦伯瑞納應該是談判界的李維拉（Mariano Rivera）吧！」史坦伯瑞納希望當面與賈吉談，確保訊息傳遞沒有任何斷章取義，也希望洋基所投注的努力、心意沒有做白工，「當賈吉做出最後決定，說他希望職業生涯都待在這裡，意思再清楚不過了。」

昨天適逢「時代」雜誌公布賈吉獲選為年度最佳運動員，刊載的訪問內容中，對年初洋基「亮牌」合約有諸多不滿，凱許曼、總教練布恩（Aaron Boone）也在昨天看到這篇報導，外界一度解讀為賈吉去意已定，但事實並非如此。

布恩提到，「我知道他對此事不太開心，我們為此深談過。」他說不清楚在此時提起這件事，是否為談約手段或是其他考量，但他認為這不會對洋基與他的洽談造成影響。

布恩透露，昨天睡前還給賈吉打了一通電話，「我想確保他知道我們的心意。」再醒來時，已經看到賈吉簽約消息，確定重砲回歸，他笑說：「真的是重大的補強。」

賈吉 洋基 巨人

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