MLB／紅雀尋找莫里納接班人 5年大約搶下重砲捕手康崔拉斯

紅雀傳奇捕手莫里納（Yadier Molina）今年確定退休，紅雀的捕手位置也出現空缺。根據大聯盟官網記者摩洛西（Jon Morosi）報導，紅雀確定將以5年8750萬美元的價碼，簽下小熊重砲捕手康崔拉斯（Willson Contreras）。

莫里納退休後，紅雀缺乏一名先發等級的捕手，總管莫札里亞克（John Mozeliak）先前也表明，休賽季的首要目標是簽下捕手，如今也確定簽下康崔拉斯。

30歲的康崔拉斯生涯7季都待在小熊，3度獲選明星賽，並且有4個賽季至少敲出20支全壘打，是當代重砲捕手的代表人物之一。

不過今年季中就有小熊想把他交易到太空人的傳聞，先前也傳出太空人仍積極爭取他的加盟。如今他加入與小熊同屬國聯中區的紅雀，對小熊來說肯定不是好事。

康崔拉斯加盟紅雀後，小熊2016年奪冠班底也確定正式全數離隊。小熊先前有開給康崔拉斯合格報價，所以也預計從紅雀手中獲得選秀權補償。

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