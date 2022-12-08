MLB／紅襪眼中對的人 吉田正尚5年9千萬美元合約破紀錄

日本職棒兩屆洋聯打擊王吉田正尚的落腳處出爐，紅襪隊以5年9000萬美元的價碼延攬，外帶需付給母隊歐力士隊1537.5萬美元入札金，投入超過1億美元進行這筆「日貨」投資，總管布隆（Chaim Bloom）透露已經注意吉田正尚很久了。

吉田正尚在歐力士出賽7季，斬獲2020、21年洋聯打擊王，累積133轟，已經連續6年都繳出打擊率3成以上、上壘率4成以上、長打率5成以上的穩定成績，今冬透過入札制度挑戰大聯盟，由紅襪得標。

吉田正尚的這紙合約，締造日職野手挑戰大聯盟的最大合約紀錄，超越年初小熊開給鈴木誠也的5年8500萬美元。

新聞公布前夕，布隆今天就在冬季會議受訪時提到吉田正尚，他說：「他是我們很喜歡、也花了很多時間的選手，真的是個很棒的打者，打席內容很有水準，也有極佳天賦。」

布隆誇讚吉田正尚有應對好球帶任何位置球路的能力，「我們需要在季外做些事情，補強我們的打線實力，強化打席內容。」而吉田正尚就是他眼中的解藥。

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