MLB／波拉斯果然名不虛傳 讓紅襪撒超過1億美元搶吉田正尚

日本強打吉田正尚於球季結束後宣布挑戰大聯盟，並找來著名經紀人「吸血鬼」波拉斯（Scott Boras）來幫他談合約，波拉斯果然名不虛傳，替他爭取到一份5年9000萬美元的合約，確定正式加盟紅襪。

根據先前日媒報導，紅襪是第一支調查吉田正尚的球隊，今日也成功招攬這名日本職棒第一強打。紅襪除了付給吉田5年9000萬美元外，還要支付吉田母隊歐力士1540萬美元的入札金，總共在吉田身上花費超過1.054億美元。

這份合約的價碼也超越鈴木誠也去年與小熊簽下的5年8500萬美元，刷新日本野手最大合約紀錄。

吉田正尚今年在日本職棒總冠軍賽第5戰，轟出單場雙響砲，其中一支還是再見全壘打，幫助歐力士拿下總冠軍，也讓他信心大增，挑戰大聯盟。吉田正尚2020、2021連兩年拿下打擊王，生涯平均打擊率高達3成27，另外他也有每年敲出20轟的水準，曾被外媒評價為：「更有長打能力的班寧坦迪（Andrew Benintendi）。」

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