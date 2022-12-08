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MiLB／海盜規則五選秀挑中黃暐傑 換支球隊再拚大聯盟

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大聯盟今天進行規則五選秀，海盜在小聯盟層級的首輪從巨人體系挑中台灣投手黃暐傑。 中央社
大聯盟今天進行規則五選秀，海盜在小聯盟層級的首輪從巨人體系挑中台灣投手黃暐傑。 中央社

大聯盟今天進行規則五選秀，海盜在小聯盟層級的首輪從巨人體系挑中台灣投手黃暐傑，新球季將披上海盜戰袍，續拚大聯盟美夢。

29歲的黃暐傑具有大聯盟資歷，他在2015年與響尾蛇隊簽約赴美，2019年在遊騎兵升上大聯盟，留下後援4場出賽，但接下來一直未能等到機會，2020年疫情賽季在季中遭到釋出，在美職體系中斷1年半後，才在去年與巨人簽下小聯盟合約，本季共在3A出賽23場（13場先發），拿下3勝2敗、防禦率4.40。

黃暐傑已完成明年賽季續約，但如今在規則五選秀獲得海盜青睞，明年確定將換件球衣，這將是他在旅美生涯所效力的第4支球隊。

歷來海盜陸陸續續來去13位台將，目前在體系內的則有投手陳柏毓、張弘稜及內野手鄭宗哲，如今再加上黃暐傑。

台灣球員過去曾有兩人透過規則五選秀轉隊，分別是2013年釀酒人在大聯盟層級挑中王維中，讓他從新人聯盟一夕直升大聯盟，成為史上首見案例，陳品捷在2015年從小熊轉戰紅人3A。

大聯盟 海盜 黃暐傑

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