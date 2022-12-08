MLB／傳教士也開出10年4億美元搶人 賈吉仍選擇留洋基

「法官」賈吉（Aaron Judge）終於確定以9年3.6億美元(約新台幣110.3億)的合約留在洋基。不過根據外媒報導，教士在最後一刻突然殺出，給賈吉一份10年4億美元的合約報價，但賈吉最終沒有答應，還是選擇回到洋基的懷抱。

這場賈吉爭奪戰，外界都本以為是洋基和巨人之間的爭鬥，不過根據多家外媒透露，賈吉曾在冬季會議與這洋基、巨人、教士會面，其中教士更是開出10年4億美元的合約。另外根據《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）的消息指出，賈吉確實與教士老闆和總管會面過，但並沒有機會向賈吉提出報價。

教士今年重返季後賽後，季末補強意願相當強烈，先前也傳出開出游擊手史上最大約給透納（Trea Turner），但最終搶輸費城人。這次爭奪賈吉失敗後，自由市場的大咖球星已經所剩不多，教士還能補強到哪位球員，讓人拭目以待。

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