MLB／費城人補強 傳史上第4大游擊約簽下透納

美國職棒大聯盟費城費城人爭冠失利後，據傳以11年3億美元（約新台幣91.7億元）合約簽下游擊手透納，星光熠熠的班底更加壯盛，打線也增加一名速度與力量兼具的好手。

體育頻道ESPN於5日引述消息人士報導，這份合約包含完整不可交易條款，沒有延期付款。費城人在世界大賽敗給休士頓太空人隊後砸錢，開給29歲的透納（Trea Turner）大聯盟史上第10張3億美元級合約，使他成為第4位達到這項門檻的游擊手。

透納改披費城人戰袍後，將與曾在華盛頓國民同隊4季的強棒哈波（Bryce Harper）重逢，和捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）、一壘手霍斯金斯（RhysHoskins）、外野手舒瓦伯（Kyle Schwarber）及卡斯特亞諾斯（Nick Castellanos）組成堅強打線。

透納2019年隨國民嚐到世界冠軍滋味，近兩季都入選明星賽。今年賽季他效力洛杉磯道奇隊，打擊率2成98，21發全壘打，盜壘成功27次，拿到國家聯盟游擊手銀棒獎，為生涯首座。

值得一提的是，透納8月底隨道奇作客紐約時，賽前練習特別抽時間替拿下第75屆世界少棒聯盟（LLB）世界少棒錦標賽季軍後參觀花旗球場的台北市福林國小少棒隊小將簽名，展現球星親和力。

今年自由球員市場不乏柯利亞（Carlos Correa）、柏格茨（Xander Bogaerts）、史萬森（DansbySwanson）等大咖游擊手，透納是最早確定落腳處的好手，拿到的新約總值凸顯費城人以囤積明星爭奪世界冠軍的決心。

費城人棒球事務總裁鄧布勞斯基（DaveDombrowski）說，他深信有明星球員才能贏球的哲學，「你無法光靠明星球員贏球，但能圍繞明星球員打造陣容」。

費城人今年例行賽季拿下87勝，以外卡之姿殺進季後賽，一路打到世界大賽。同在國聯東區的勁敵包括亞特蘭大勇士、紐約大都會，兩隊本季都拿下101勝，新賽季這個分區競爭勢必更加激烈。

大聯盟冬季會議在聖地牙哥登場首日，自由球員市場另一重大消息是大都會以2年8666萬美元簽下甫獲美國聯盟賽揚獎的強投韋蘭德（Justin Verlander）。棒球界持續關注紐約洋基隊巨星「法官」賈吉（AaronJudge）花落誰家。

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