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MLB／大谷翔平投打皆獲肯定 兩身分都入選年度最佳陣容

中央社／ 紐約5日綜合外電報導
大谷翔平。 路透
大谷翔平。 路透

美國職棒大聯盟MLB今天公布年度最佳陣容名單，洛杉磯天使日籍「二刀流」好手大谷翔平，以先發投手身分入選年度第1隊，並以指定打擊身分入選年度第2隊。

經過球迷、媒體人士、前球員和大聯盟人員票選，獲得今年最有價值球員獎（MVP）的紐約洋基外野手賈吉與聖路易紅雀一壘手高史密特（PaulGoldschmidt），雙雙入選年度第1隊。

30歲的賈吉今年揮出62支全壘打，刷新美國聯盟紀錄單季最多轟的紀錄，他目前仍是自由球員。35歲的高史密特今年打擊率3成17，有35支全壘打、115分打點，為球隊跑回106分。

同樣入選年度第1隊的還有費城費城人捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）、休士頓太空人二壘手阿圖維（Jose Altuve）、洛杉磯道奇游擊手透納（TreaTurner）、 聖地牙哥教士三壘手馬查多（MannyMachado），外野手有道奇的貝茲（Mookie Betts）、天使的楚勞特（Mike Trout），指定打擊則是太空人的阿爾瓦雷茲（Yordan Alvarez） 。

入選年度第1隊的先發投手，還包括國家聯盟賽揚獎得主邁阿密馬林魚的艾坎塔拉（SandyAlcantara）、美聯賽揚獎得主太空人的魏蘭德（JustinVerlander）。

艾坎塔拉本季戰績14勝9敗、防禦率2.28，投了全大聯盟最多的228.2局及6場完投。魏蘭德是今年美聯東山再起獎得主，他因為接受俗稱「湯米約翰手術」（Tommy John surgery）的手肘韌帶置換手術，去年整季報銷，今年重回球場就拿下18勝4敗、防禦率1.75的佳績。

除了大谷翔平、艾坎塔拉、魏蘭德外，年度第1隊的先發投手還有多倫多藍鳥的馬諾亞（Alek Manoah）和太空人的巴爾德斯（Framber Valdez），兩名入選的後援投手則是克里夫蘭守護者的凱爾斯（EmmanuelClase）、紐約大都會的狄亞士（Edwin Diaz）。

在年度第2隊領銜的是西雅圖水手外野手羅德里格斯（Julio Rodriguez），他是今年美聯年度新人獎得主，有28轟、25盜的成績。

年度第2隊中，還有道奇捕手史密斯（WillSmith）、一壘手弗利曼（Freddie Freeman）、守護者二壘手西門內斯（Andres Gimenez）、大都會游擊手林多（Francisco Lindor）、紅雀三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado），外野手的部分有費城費城人舒瓦伯（Kyle Schwarber）和太空人的塔克（KyleTucker）。

年度第2隊的先發投手有芝加哥白襪的賽斯（DylanCease）、勇士的佛里特（Max Fried）、費城人的諾拉（Aaron Nola）、大都會的薛哲（Max Scherzer）、道奇的尤瑞亞斯（Julio Urias），兩名入選的後援投手分別是紅雀的海斯利（Ryan Helsley）和太空人的普雷斯利（Ryan Pressly）。

大都會 費城人

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