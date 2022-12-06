MLB ／昔日老虎三巨投 33歲塞揚強投波瑟羅宣告退休

大聯盟讓球迷票選明星賽成員組隊，主要是考驗球員人氣，季末則是綜合整季球員表現，由球迷與專家挑選各位置的一時之選，今日也公布年度第一與第二隊名單。 年度球隊的評選過程，分別是50％的選票來自球迷、

2022-12-06 13:03