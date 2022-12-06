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MLB ／昔日老虎三巨投 33歲塞揚強投波瑟羅宣告退休

聯合新聞網／ 綜合報導
33歲塞揚強投波瑟羅宣告退休。美聯社
33歲塞揚強投波瑟羅宣告退休。美聯社

今天韋蘭德（Justin Verlander）與大都會簽下兩年合約，明年年薪高達4333萬美元將與前隊友薛則（Max Scherzer）重聚，不過今天另外一個消息卻是他們老虎時期的戰友波瑟羅（Rick Porcello）宣布退休，結束15年大聯盟生涯。

波瑟羅2007年在老虎開始他的職業生涯，隨後2009年登上大聯盟，菜鳥年就拿下14勝獲得美聯新人王第三名，之後年年繳出好投連續5年雙位數勝投，並在當時與對上兩名強投薛則及韋蘭德共組老虎先發三巨投，2014年投出巔峰15勝後就被交易至紅襪隊，並與紅襪簽下4年8250萬美元合約。

不過在轉隊至紅襪後第一個賽季，波瑟羅表現卻不理想，不過隔年反彈，以22勝防禦率3.15拿下美聯塞揚獎，但在拿了塞揚後他的成績卻電梯向下，吞下17敗、單季被打38轟，2019年成為自由球員與大都會簽約，但沒盼來東山再起，依舊無法投出好成績，此後再無登上大聯盟。

從那之後消失在人們目光中的波瑟羅，如今再接受媒體訪問，卻帶來要退休的消息，他也希望未來能夠多陪伴家人，另外也在哥哥與父母居住的佛蒙特州，自己親手蓋了房子，享受退休後的生活，他也計畫在當地幫助更多青少年球員，把經驗傳承下去。

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