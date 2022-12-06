MLB ／大聯盟公布年度球隊 太空人囊括6席位居冠

大聯盟讓球迷票選明星賽成員組隊，主要是考驗球員人氣，季末則是綜合整季球員表現，由球迷與專家挑選各位置的一時之選，今日也公布年度第一與第二隊名單。

年度球隊的評選過程，分別是50％的選票來自球迷、另外50％則是專家小組，經過綜合所挑選出來，陣容中分別有捕手、一壘手、二壘手、游擊手、三壘手、三名外野手以及五名先發及兩名後援共同組成名單。

官方今日在冬季會議期間公布年球隊評選結果，最大贏家是下世界大賽冠軍的太空人，一共有六名成員分別入選年度1、2隊；至於111勝的道奇則有國聯最多的5名球員入選。另外大家關注的二刀流大谷翔平在兩隊都沒缺席，投手大谷入選第一隊，打者翔平則是進入第二隊。

年度一隊名單

捕手：費城人瑞耳穆托(J.T. Realmuto)

一壘手：紅雀高史密特(Paul Goldschmidt)

二壘手：太空人亞土維(Jose Altuve)

游擊手：道奇透納(Trea Turner)

三壘手：教士馬恰多(Manny Machado)

外野手：洋基賈吉(Aaron Judge)、道奇貝茲(Mookie Betts)、天使楚奧特(Mike Trout)

指定打擊：太空人(艾瓦瑞茲Yordan Alvarez)

先發投手：馬林魚阿坎塔拉(Sandy Alcantara)、天使大谷翔平、太空人韋蘭德(Justin Verlander)、太空人瓦德茲(Framber Valdez)、藍鳥馬洪(Alek Manoah)

後援投手：大都會狄亞茲(Edwin Díaz)、守護者克勞斯(Emmanuel Clase)

年度二隊名單

捕手：道奇史密斯（Will Smith）

一壘手：道奇弗里曼（Freddie Freeman）

二壘手：守護者吉曼尼茲（Andrés Giménez）

游擊手：大都會林多（Francisco Lindor）

三壘手： 紅雀亞瑞納多（Nolan Arenado）

外野手：水手羅德里奎茲（Julio Rodríguez）、 費城人史瓦柏（Kyle Schwarber） 、 太空人塔克（Kyle Tucker）

指定打擊：天使大谷翔平

先發投手：道奇烏力亞斯（Julio Urias）、白襪希斯（Dylan Cease）、勇士弗里德（Max Fried）、費城人諾拉（Aaron Nola）、大都會薛則（Max Scherzer）

後援投手：紅雀海斯利（Ryan Helsley） 、太空人普雷斯利（Ryan Pressly）

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