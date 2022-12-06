MLB ／史上第10筆3億美元大約！費城人11年長約搶下透納

大聯盟進入冬季會議第二天，出現今年第一個超級大約消息，今年冬季自由市場四大游擊手之一道奇隊的透納（Trea Turner），將與費城人簽下11年3億美金的合約，透納下季將重回國聯東區並與過去國民隊友哈波（Bryce Harper）並肩作戰，率領今年以黑馬姿態在世界大賽惜敗太空人的費城人挑戰冠軍。

今年自由市場有著四大游擊，分別是雙城柯瑞亞（Carlos Correa）、勇士史旺森（Dansby Swanson）、紅襪波賈茲（Xander Bogaerts）以及透納。而透納今天不僅簽下11年3億美元超長年限合約、更包含完整不可交易的條款，而這份合約也將成為其他三位接下來簽約時所參考的指標。

今年29歲的透納在2019年時在國民拿下世界大賽冠軍，去年在季中交易被送至道奇隊，在合約年以打擊率0.298外帶21轟27盜的好成績，奪下國聯游擊銀棒獎，也讓他季後身價變得更高，並在休賽期簽下史上第10筆3億美元合約。

透納加盟費城人後，將在與過去國民時期的隊友哈波再續前緣，兩人這次要攜手為費城人搶冠，預期他的加盟能改善費城人空有大砲、卻上壘率偏低的問題。

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