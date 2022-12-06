MLB／傳韋蘭德轉戰大都會 與前老虎隊友薛則重逢組豪華輪值

美國職棒大聯盟紐約大都會失去王牌投手狄葛隆後，據傳以2年8600萬美元網羅甫獲美國聯盟塞揚獎的韋蘭德。韋蘭德與前隊友薛則重逢，組成準名人堂級一、二號先發組合。

體育頻道ESPN與大聯盟官網今天引述未具名消息人士報導，大都會與明年2月將滿40歲的韋蘭德（Justin Verlander）就2年8600萬美元（約新台幣26.3億元）、附帶第3年自動續約選擇權的加盟條件達成共識。截至發稿，球團尚未公布相關訊息。

消息如屬實，韋蘭德拿到大聯盟史上第2高平均年薪，將與2010年起在底特律老虎同隊5季的薛則（Max Scherzer）再度當隊友。兩人生涯都拿過3座賽揚獎、超過200勝，退役後極有可能首次獲票選資格便進入名人堂。

韋蘭德前兩季因肘傷與韌帶置換手術後復健幾乎沒有出賽，本季復出寶刀未老，先發28場拿下18勝，防禦率1.75，4季來第2度榮獲美聯賽揚獎，助休士頓太空人隊奪得世界冠軍，且在系列賽第5戰客場對費城費城人隊拿下勝投，稍微洗刷在世界大賽總是投不好的恥辱。

賽季結束後，韋蘭德跳脫與太空人最後一年2500萬美元合約，進入自由球員市場試身價。

韋蘭德生涯17年都待在美聯，包括效力老虎13季，累積244勝傲視大聯盟現役投手。他曾9度入選明星賽，2006年拿下美聯新人王，2011年以24勝5敗、防禦率2.40囊括美聯年度最有價值球員（MVP）及賽揚獎，奠定一代強投地位。

大都會老闆柯恩（Steve Cohen）出手闊綽，入主兩年多來積極打造爭冠陣容，期望這支球隊繼1986年後再嘗世界冠軍滋味。

去年12月，大都會以3年1.3億美元、大聯盟史上平均年薪最高合約簽下薛則。這個例行賽季，大都會拿下101勝，是大聯盟4支百勝球隊之一，但在國家聯盟外卡系列賽以1勝2敗不敵聖地牙哥教士隊，睽違6年首嘗季後賽滋味只打一輪就出局。

狄葛隆（Jacob deGrom）在球季結束後跳脫合約，成為自由球員，2日以5年1.85億美元合約投效德州遊騎兵隊，讓大都會有追逐韋蘭德補強輪值的空間。

韋蘭德與薛則都以耐投出名，季後賽經驗豐富，有助大都會爭冠。但兩人近年受傷病困擾加深，明年7月底合計歲數將達79歲，能把球隊帶得多遠充滿變數。此外，大都會打線需要增加長打火力，牛棚流失多名戰將後也有待強化。

商品推薦