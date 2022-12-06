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MLB／39歲老將韋蘭德 2年8600萬美元加盟大都會
放掉了狄葛隆（Jacob deGrom），大都會補強來得快，根據美國媒體消息，今年美聯塞揚獎得主韋蘭德（Justin Verlander）以2年、8600萬美元（約台幣26.2億元）合約加盟大都會隊。
大聯盟資深記者海曼（Jon Heyman）率先披露此消息，他在推特上指出，韋蘭德的2年合約平均年薪為4330萬美元，還有第三年的球員選擇權，屆時年薪為3500萬美元，前提是他在2024年有投到140局。
韋蘭德今年在太空人隊繳出神勇成績，出賽28場投出18勝4敗、防禦率1.75，奪下美聯投手雙冠王，也帶走生涯第3座美聯塞揚獎。
不過明年2月韋蘭德就要滿40歲，加上因為進行手肘韌帶重建手術（Tommy John），前年只出賽1場、去年整季休兵，今年的成績能維持多久仍是一項疑慮。
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