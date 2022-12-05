MLB／洋基8年99億留得住賈吉？ 美媒：巨人會開更高的價碼
大聯盟巨星「法官」賈吉（Aaron Judge）動向備受矚目，近日有美媒透露，這位超級球星的兩大買家洋基、巨人的報價，據傳舊金山方面願意開出讓其難以拒絕的價碼。
洋基上個月傳出已開出總值8年3億美金（約新台幣99億元）、年均薪3750萬美元的天價合約，比季前被打槍的7年2.135億美元（約新台幣67億元）延長合約高出不少，而洋基老闆史坦伯瑞納（Hal Steinbrenner）也早已親自出馬與其會面，只為留下這位超級巨星。
據《USA Today》記者南丁格爾（Bob Nightengale）爆料，洋基雖然已對賈吉開出超大合約，不過近期卻傳出巨人不僅力邀NBA勇士隊球星柯瑞（Stephen Curry）當說客，還願意開出一份比洋基更讓他滿意的合約，並預估總額將超過3億美元。
南丁格爾也在文中寫下，賈吉有可能在近期做出決定，同時點出他認為「法官」要留在紐約的原因：「身為一名前全壘打王，他得留在母隊，因為他的打擊方式很適合洋基球場，要是轉隊，他將作出調整。」
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