快訊

邊境漸鬆綁…明年1月1日起 無健保非本國籍者確診新冠肺炎要自費

本土現零星BQ.1、BA.2.75病例 羅一鈞：BA.5仍主流

直播／所有縣市未超過2千例！本土增10,209例 相隔222天新低

MLB／洋基8年99億留得住賈吉？ 美媒：巨人會開更高的價碼

聯合新聞網／ 綜合報導
「法官」 賈吉（Aaron Judge）。 法新社
「法官」 賈吉（Aaron Judge）。 法新社

大聯盟巨星「法官」賈吉（Aaron Judge）動向備受矚目，近日有美媒透露，這位超級球星的兩大買家洋基巨人的報價，據傳舊金山方面願意開出讓其難以拒絕的價碼。

洋基上個月傳出已開出總值8年3億美金（約新台幣99億元）、年均薪3750萬美元的天價合約，比季前被打槍的7年2.135億美元（約新台幣67億元）延長合約高出不少，而洋基老闆史坦伯瑞納（Hal Steinbrenner）也早已親自出馬與其會面，只為留下這位超級巨星。

據《USA Today》記者南丁格爾（Bob Nightengale）爆料，洋基雖然已對賈吉開出超大合約，不過近期卻傳出巨人不僅力邀NBA勇士隊球星柯瑞（Stephen Curry）當說客，還願意開出一份比洋基更讓他滿意的合約，並預估總額將超過3億美元。

南丁格爾也在文中寫下，賈吉有可能在近期做出決定，同時點出他認為「法官」要留在紐約的原因：「身為一名前全壘打王，他得留在母隊，因為他的打擊方式很適合洋基球場，要是轉隊，他將作出調整。」

洋基 賈吉 巨人 柯瑞

相關新聞

MLB／邦茲、克萊門斯進名人堂又落空 今年兩次票選失利

大聯盟名人堂今天宣布，經由當代棒球委員會（Contemporary Baseball Era Players Commi...

MLB／洋基8年99億留得住賈吉？ 美媒：巨人會開更高的價碼

大聯盟巨星「法官」賈吉（Aaron Judge）動向備受矚目，近日有美媒透露，這位超級球星的兩大買家洋基、巨人的報價，據傳舊金山方面願意開出讓其難以拒絕的價碼。 洋基上個月傳出已開出總值8年3億美金

MLB／針對賈吉離隊B計畫？ 洋基對海盜外野手雷諾斯有意

洋基隊重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）成為自由球員市場最大咖，未來身價勢必相當驚人，是否續留老東家成為年底重頭...

MLB／賈吉到底要去哪？ 傳屬意簽9年、平均年薪10.9億大合約

大聯盟雖在休賽季，但自由市場的話題仍是不斷，其中就屬美聯MVP洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）最引人關注，近日又有消息傳出，賈吉屬意一份9年的合約。

MLB ／水手休賽季第三筆交易 換來華裔二壘金手套

水手好不容易在本季終結季後賽荒，還一舉打進第二輪，有著交易狂魔之稱的總管狄波托（Jerry Dipoto），面對下賽季更艱難的美聯西區，知道必須做好充足準備，今日又發動休賽季以來第三筆交易。 繼

MLB／遊騎兵連2年重磅引援！ 5年1.85億美元簽下狄葛隆

今年自由球員市場最大咖的先發投手莫過於來自紐約大都會的狄葛隆（Jacob deGrom），34歲的他在不受傷情況下，被譽為是「地表最強右投」，而在他進入自由市場後，也是引起眾人興趣，然而就在今天他的合

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。