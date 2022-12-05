MLB／針對賈吉離隊B計畫？ 洋基對海盜外野手雷諾斯有意

洋基隊重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）成為自由球員市場最大咖，未來身價勢必相當驚人，是否續留老東家成為年底重頭戲；匹茲堡郵報指出，洋基高層「非常希望」獲得海盜隊27歲中外野手雷諾斯（Bryan Reynolds），就看接下來有何發展。

雷諾斯在2016年選秀會第2輪被巨人隊挑中，兩年後交易到海盜，2019年登上大聯盟立刻站穩先發，近兩季合計51轟、152分打點，最近要求球團將他交易出去，成為焦點話題。

匹茲堡郵報得到權威人士的消息，洋基對這位新生代中外野手很有興趣，大聯盟官網今天引述此事，形容「如果賈吉和別隊簽約，這是洋基考慮的B計劃選項嗎？」

賈吉明年不管「獎落誰家」，圈內人士評估，簽下大約3億美元（約新台幣91億元）合約的可能性很大，儘管洋基是否簽人、對雷諾斯有意是兩回事，但簽下雷諾斯可掌控到2026年，接下來變化將會非常有趣。

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