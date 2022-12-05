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MLB／邦茲、克萊門斯進名人堂又落空 今年兩次票選失利

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
邦茲保有單季73轟大聯盟紀錄。 歐新社
邦茲保有單季73轟大聯盟紀錄。 歐新社

大聯盟名人堂今天宣布，經由當代棒球委員會（Contemporary Baseball Era Players Committee）票選，生涯493轟重砲、2004年從光芒隊退休的重砲麥格瑞夫（Fred McGriff）確定進入名人堂。

其他役名將包括貝爾（Albert Belle）、邦茲（Barry Bonds）、克萊門斯（Roger Clemens）、馬丁利（Don Mattingly）、莫菲（Dale Murphy）、帕梅洛（Rafael Palmeiro）、席林（Curt Schilling）都落選。

克萊門斯還是無緣入主名人堂。 美聯社
克萊門斯還是無緣入主名人堂。 美聯社

這些候選人經由16名委員票選，必須拿到75%以上選票才能進入名人堂，麥格瑞夫獲得全票通過，馬丁利8票排名第2（50%) ，包括貝爾、邦茲、克萊門斯、帕梅洛都拿不到4票。

麥格瑞夫現年59歲，生涯19年效力藍鳥、教士、勇士、光芒、小熊、道奇隊，曾在1995年幫助勇士奪下世界大賽冠軍，在美聯、國聯都拿過全壘打王，過去經由「美國棒球作家協會」（BBWAA）10次票選都落空，今天終於完成進入名人堂的夢想。

59歲的麥格瑞夫（Fred McGriff）確定入主名人堂。 美聯社
59歲的麥格瑞夫（Fred McGriff）確定入主名人堂。 美聯社

邦茲、克萊門斯都曾涉入禁藥醜聞，兩人和席林在1月BBWAA票選未達標準，同一年兩次票選落空，這3人已在BBWAA評選10次，未來沒有機會再參加。

名人堂 克萊門斯 邦茲 MLB

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