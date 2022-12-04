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MLB／賈吉到底要去哪？ 傳屬意簽9年、平均年薪10.9億大合約

聯合新聞網／ 綜合報導
傳賈吉目前屬意一份為期9年的大約。 路透社
傳賈吉目前屬意一份為期9年的大約。 路透社

大聯盟雖在休賽季，但自由市場的話題仍是不斷，其中就屬美聯MVP洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）最引人關注，近日又有消息傳出，賈吉屬意一份9年的合約。

先前賈吉在舊金山被捕捉到身影，雖然本人說主要目的是探望家人朋友，但也語帶保留的說有其他「計畫」，當時被指出是要與巨人球團會面。在洋基部分，球團也在積極的簽回這位球星，根據《ESPN》指出，目前洋基開出一份8年3億美元（約台幣92億），不過賈吉還沒有點頭。

《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）透露，賈吉偏好簽一份9年的合約，平均年薪約3600萬美元（約台幣10.9億），將會是野手的新高。即將滿31歲的賈吉若走完這份合約，已屆齡39歲。報導也指出道奇同樣對賈奇感興趣，不過並沒有開出長期大約。

賈吉 洋基

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