MLB／賈吉到底要去哪？ 傳屬意簽9年、平均年薪10.9億大合約
大聯盟雖在休賽季，但自由市場的話題仍是不斷，其中就屬美聯MVP洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）最引人關注，近日又有消息傳出，賈吉屬意一份9年的合約。
先前賈吉在舊金山被捕捉到身影，雖然本人說主要目的是探望家人朋友，但也語帶保留的說有其他「計畫」，當時被指出是要與巨人球團會面。在洋基部分，球團也在積極的簽回這位球星，根據《ESPN》指出，目前洋基開出一份8年3億美元（約台幣92億），不過賈吉還沒有點頭。
《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）透露，賈吉偏好簽一份9年的合約，平均年薪約3600萬美元（約台幣10.9億），將會是野手的新高。即將滿31歲的賈吉若走完這份合約，已屆齡39歲。報導也指出道奇同樣對賈奇感興趣，不過並沒有開出長期大約。
Latest on Judge: https://t.co/73o8Wzv50W— Ken Rosenthal (@Ken_Rosenthal) 2022年12月3日
2022卡達世足
▪ 即時比分與最新戰況一把抓
▪ 淘汰賽對戰表與賽程
▪ 玩運彩神預測拿PS5
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言