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MLB ／水手休賽季第三筆交易 換來華裔二壘金手套

聯合新聞網／ 綜合報導
釀酒人隊二壘手王寇頓下季將轉戰水手。 路透
釀酒人隊二壘手王寇頓下季將轉戰水手。 路透

水手好不容易在本季終結季後賽荒，還一舉打進第二輪，有著交易狂魔之稱的總管狄波托（Jerry Dipoto），面對下賽季更艱難的美聯西區，知道必須做好充足準備，今日又發動休賽季以來第三筆交易。

繼先前從藍鳥換來兩屆銀棒獎得主赫南德茲（Teoscar Hernandez）及從響尾換來捕手外野手雙棲的胡梅爾（Cooper Hummel）後，水手今天再從釀酒人換來32歲的金手套二壘王寇頓（Kolten Wong）。

釀酒人在休賽季才剛執行這位二壘金手套的1000萬美元球隊選擇，想不到今天就將他交易至水手，換來29歲的外野手溫克（Jesse Winker）及25歲內野手托羅（Abraham Toro）。溫克是在今年與紅人大交易中轉戰西雅圖，但本季因傷表現不理想，14轟打擊率0.217則是生涯新低；內野工具人托羅則是先前從太空人被送至水手，但打擊率僅0.185，因此釀酒人勢必期待他們兩位能夠在下賽季打出復活的表現。

水手在暌違20年闖進季後賽後，休賽季的補強做的十分勤勞，不斷透過交易將陣容升級，32歲的王寇頓生涯曾有2座金手套，本季打擊成績15轟更是生涯新高，預期下賽季將扮演重要的中線防守，替水手在挑戰更加艱鉅的美聯西區中維持競爭力。

太空人 西雅圖

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