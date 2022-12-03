MLB／遊騎兵連2年重磅引援！ 5年1.85億美元簽下狄葛隆

今年自由球員市場最大咖的先發投手莫過於來自紐約大都會的狄葛隆（Jacob deGrom），34歲的他在不受傷情況下，被譽為是「地表最強右投」，而在他進入自由市場後，也是引起眾人興趣，然而就在今天他的合約塵埃落定，下賽季將轉戰美聯西區，與德州遊騎兵簽下5年1.85億美元的大約，且根據《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）報導，第6年還有選擇權，因此德葛隆最多可領到6年2.22億美元，合約也包含完整不可交易條款。

The Texas Rangers tonight announced that the club has agreed to terms with free agent RHP Jacob deGrom on a five-year contract covering the 2023-27 seasons. pic.twitter.com/nyWsmlD3ew — Texas Rangers PR (@TXRangersPR) 2022年12月3日

狄葛隆在今年自由市場被評為第二好的球員，但是專家普遍也認為與他簽約要承擔的風險也較大，雖然他已經拿過2次賽揚並且4次全明星，但健康才是他最大的問題，過去兩季受到傷病影響僅有26次先發，他距離35歲還有半年，但投手年齡增長，受傷的頻率將會較高，因此屬於高風險自由球員，狄葛隆在休賽季退出一年球員選項，投奔自由市場，挑戰市場的大合約，並在今天成功與遊騎兵達成合約，接下來幾年他若能保持健康，將是遊騎兵划算的買賣。

遊騎兵在去年自由市場重金簽下席格（Corey Seager）及塞米恩（Marcus Semien），卻沒能打入季後賽，也因此發現陣中先發陣容缺陷，也因此在今年補進狄葛隆後，他們連續兩個賽季在自由市場大放異彩，也劍指明年球季季後賽。

遊騎兵在補進狄葛隆讓先發輪值變得較為完整，下賽季將由狄葛隆作為王牌領軍，帶領從勇士轉隊來的歐多里齊（Jake Odorizzi），搭配陣中年輕先發投手，利特（Jack Leiter）和洛克（Kumar Rocker）等。

狄葛隆的簽約將對即將到來的冬季會議產生影響，他的老東家大都會將會在這期間追求頂級先發投手，來彌補他出走後的先發輪值，其中人選也包括剛拿下美聯賽揚獎及東山再起獎韋蘭德（Justin Verlander）。