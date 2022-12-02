MLB／1年1000萬美元 老虎找回昔日王牌左投包伊德

近年戰績不佳的老虎，選擇在自由市場找回過去曾效力7年的左投手包伊德（Matthew Boyd），補強先發投手戰力。

根據老虎記者佩佐（Evan Petzold）的消息指出，這是一份1年1000萬美元的合約，而包伊德也被定位為先發投手。

包伊德去年與巨人簽下1年550萬美元的合約，有趣的是，老虎新總管哈里斯（Scott Harris）剛好就是當時的巨人總管，不過包伊德因傷沒有為巨人投過任何一場球，就被交易到水手。去年他出賽10場，全是擔任牛棚，主投13.1局13次三振，防禦率1.35。

32歲的包伊德曾經是近年表現悽慘的老虎陣容中，最可靠的先發投手，從2015年到2021年這段時間，包伊德雖平均防禦率將近5，但總共為老虎吃下770局的局數，且生涯每九局三振數達8.7次，是一名以四縫線為主，滑球、變速球為輔的投手。