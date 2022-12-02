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MLB／以「口水球」聞名棒壇 名人堂強投派瑞逝世

聯合新聞網／ 綜合報導
以「口水球」聞名的名人堂強投派瑞。 美聯社
以「口水球」聞名的名人堂強投派瑞。 美聯社

以「口水球」聞名於世的名人堂強投派瑞（Gaylord Perry）今日傳來逝世的消息，享壽84歲。

派瑞生涯成績相當輝煌，兩度拿下賽揚獎，是大聯盟史上第一位在美國聯盟與國家聯盟都拿過賽揚獎的投手。生涯22個賽季，出賽777場，先發690場，303次完投，戰績314勝265敗，防禦率3.11，累積3534次三振，大聯盟歷史第8，如此輝煌的成績也讓他成為名人堂的一員。

1962年派瑞在巨人隊展開職業生涯，1972年轉戰守護者後，馬上以單季29次完投，24勝16敗，防禦率1.92的成績奪下生涯首座賽揚獎。1978年轉戰教士隊後，以39歲高齡拿下生涯第2座塞揚獎。

派瑞最廣為人知的就是他的「口水球」，他會在球上塗抹各式各樣的東西，如唾液、痰、松香油、潤滑劑。這樣的行為也讓他成為電視廣告的迷因，他也曾在1974年出版《我與口水球》一書，分享自己使用口水球的經歷。

儘管派瑞那麼愛塗抹各式各樣的非法物質，但他在1982年效力水手時才首度因此被驅逐出場，也是生涯唯一1次。

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