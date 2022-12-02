MLB／光芒網羅費城人右投艾佛林 合約總值破隊史FA紀錄

今年無緣季後賽的光芒在休賽季開出補強第一槍，以3年4000萬美元的合約簽下前費城人先發投手艾佛林（Zach Eflin）。

28歲的艾佛林2016年首度登上大聯盟，之後7個賽季都待在費城人，幾乎都擔任先發投手。去年季後賽進入費城人牛棚，雖然前面表現不穩，但之後上演連續7.2局0失分的表現，幫助球隊差點拿到世界大賽冠軍。

艾佛林雖然成績很穩定，但卻有傷病的疑慮，今年6月因傷休息近3個月，生涯到目前為止只有2019、2020兩年算是完整出賽。

本季艾佛林例行賽出賽20場，其中13場先發，3勝5敗，防禦率4.04。光芒以3年4000萬美元簽下他，超越1997年艾瓦瑞茲（Jose Alvarez）的5年3500萬美元，成為隊史合約總值最大的自由球員補強。