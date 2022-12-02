MLB／經典賽美國隊再添兩投 巨人韋柏、太空人普雷斯利參戰
世界棒球經典賽（WBC）明年3月開打，衛冕軍美國持續針對投手陣容進行補強，今天宣布巨人王牌右投韋柏（Logan Webb）和太空人終結者普雷斯利（Ryan Pressly）確定參戰。
26歲右投韋伯（Logan Webb）去年站穩巨人先發輪值，本季成績再度進化，出賽32場，15勝9敗，主投192.1局送出163K，防禦率2.90，與同隊的左投洛登（Carlos Rodon）組成雙王牌。
普雷斯利先前就傳出要參賽，今日這項消息終於被證實，普雷斯利本季出賽50場33次救援成功，4次失敗，防禦率2.98。
加上韋伯，美國先發投手共有4人，包括洋基左投柯特斯（Nestor Cortes）、紅雀老將韋恩萊特（Adam Wainwright）以及響尾蛇凱利（Merrill Kelly）。
加上普雷斯利牛棚投手也共有4人，包括釀酒人終結者威廉斯（Devin Williams）、海盜終結者貝德納（David Bednar）、金鶯牛棚大將泰特（Dillon Tate）。
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