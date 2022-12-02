MLB／經典賽美國隊再添兩投 巨人韋柏、太空人普雷斯利參戰

多家日本媒體報導，先前宣布將在下個賽季挑戰美國職棒的28歲的藤浪晉太郎，在昨天正式申請入札，從今天起將有45天的時間給30隊競標，若無競標或談約失敗，下季將重返日職。 藤浪在高中時就讀名校大阪桐

2022-12-02 12:30