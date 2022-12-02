MLB ／高中與大谷齊名 藤浪晉太郎正式申請入札挑戰大聯盟

多家日本媒體報導，先前宣布將在下個賽季挑戰美國職棒的28歲的藤浪晉太郎，在昨天正式申請入札，從今天起將有45天的時間給30隊競標，若無競標或談約失敗，下季將重返日職。

藤浪在高中時就讀名校大阪桐蔭，甚至在高中時投球表現，比大谷翔平更被看好，畢業後也以第一指名加盟阪神，菜鳥年就拿下10勝，並在隔年複製好表現拿下14勝防禦率僅2.40，另外221次三振拿下三振王。

正當大家都認為日職將有2個潛力股未來肯定旅美時，藤浪的狀態卻突然開始下滑，投球投不進好球帶，陷入嚴重控球問題，也讓他直到今年都沒有勝投在超過雙位數，而那時起大谷與他的差距也就拉開，大谷先是在日本拿下，並走後來先行前往大聯盟打球。

藤浪在去年以中繼的身分，重新找回自己的狀態，並且在季後宣布要透過入札挑戰美國職棒，雖然他擁有火球和指叉球，但只有一年的好控球且沒有明確實績，因此也不確定是否有大聯盟球團想要賭一把。

而藤浪本人似乎也是知道這一點，在受訪時說道：「我現在認真的挑戰大聯盟，老實說，我也感到期待和焦慮，我很感謝幫助我申請入札的人們，希望接著能和球團有好的對話。」