快訊

北市忠孝西路機車行駛僅開放深夜時段 議員批「給鬼騎？」

藍武士永不言敗：日本隊踢贏西班牙「打破世界盃魔咒」

恭喜！余祥銓宣布訂婚 兩克拉鑽戒套牢柔柔

MLB ／高中與大谷齊名 藤浪晉太郎正式申請入札挑戰大聯盟

聯合新聞網／ 綜合報導
藤浪晉太郎正式提出入札要挑戰大聯盟。 擷圖自阪神虎FB官方粉絲團
藤浪晉太郎正式提出入札要挑戰大聯盟。 擷圖自阪神虎FB官方粉絲團

多家日本媒體報導，先前宣布將在下個賽季挑戰美國職棒的28歲的藤浪晉太郎，在昨天正式申請入札，從今天起將有45天的時間給30隊競標，若無競標或談約失敗，下季將重返日職。

藤浪在高中時就讀名校大阪桐蔭，甚至在高中時投球表現，比大谷翔平更被看好，畢業後也以第一指名加盟阪神，菜鳥年就拿下10勝，並在隔年複製好表現拿下14勝防禦率僅2.40，另外221次三振拿下三振王。

正當大家都認為日職將有2個潛力股未來肯定旅美時，藤浪的狀態卻突然開始下滑，投球投不進好球帶，陷入嚴重控球問題，也讓他直到今年都沒有勝投在超過雙位數，而那時起大谷與他的差距也就拉開，大谷先是在日本拿下，並走後來先行前往大聯盟打球。

藤浪在去年以中繼的身分，重新找回自己的狀態，並且在季後宣布要透過入札挑戰美國職棒，雖然他擁有火球和指叉球，但只有一年的好控球且沒有明確實績，因此也不確定是否有大聯盟球團想要賭一把。

而藤浪本人似乎也是知道這一點，在受訪時說道：「我現在認真的挑戰大聯盟，老實說，我也感到期待和焦慮，我很感謝幫助我申請入札的人們，希望接著能和球團有好的對話。」

日本 美國 大阪

相關新聞

MLB／經典賽美國隊再添兩投 巨人韋柏、太空人普雷斯利參戰

世界棒球經典賽（WBC）明年3月開打，衛冕軍美國持續針對投手陣容進行補強，今天宣布巨人王牌右投韋柏（Logan Webb）和太空人終結者普雷斯利（Ryan Pressly）確定參戰。 26歲右投

MLB ／高中與大谷齊名 藤浪晉太郎正式申請入札挑戰大聯盟

多家日本媒體報導，先前宣布將在下個賽季挑戰美國職棒的28歲的藤浪晉太郎，在昨天正式申請入札，從今天起將有45天的時間給30隊競標，若無競標或談約失敗，下季將重返日職。 藤浪在高中時就讀名校大阪桐

MLB／曝波賈茲與紅襪失去聯繫 資深記者：他不會回去了

紅襪當家游擊手波賈茲（Xander Bogaerts）今年合約到期成為自由球員，吸引許多球隊的目光，根據資深棒球記者蓋蒙斯（Peter Gammons）爆料，紅襪很有可能失去波賈茲，雙方甚至已經斷絕聯

MLB／馬丁利不怕沒工作 準備休長假卻成藍鳥板凳教練

藍鳥隊今天正式宣布，聘請馬林魚隊前教頭馬丁利（Don Mattingly）擔任板凳教練，這位洋基隊退役名將、在大聯盟領軍...

MLB／傳洋基已報價賈吉 開8年3億美元野手最高年薪

「法官」賈吉（Aaron Judge）在合約到期後成為自由球員，同時他的動向也受到矚目，今日就傳出洋基開出8年3億美元價碼想留人，這是史上野手最高年薪，算是誠意十足，不過總額僅追平教士馬恰多的10年約

MLB／洋基柯特斯、紅雀韋恩萊特參戰經典賽 減緩美國投手荒

世界棒球經典賽（WBC）明年3月開打，衛冕冠軍美國持續補強，洋基強投柯特斯（Nestor Cortes）和紅雀王牌老將韋恩萊特（Adam Wainwright）都確定接受徵召，補足美國最缺的先發投手。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。