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MLB／曝波賈茲與紅襪失去聯繫 資深記者：他不會回去了

聯合新聞網／ 綜合報導
紅襪當家游擊手波賈茲。 歐新社
紅襪當家游擊手波賈茲。 歐新社

紅襪當家游擊手波賈茲（Xander Bogaerts）今年合約到期成為自由球員，吸引許多球隊的目光，根據資深棒球記者蓋蒙斯（Peter Gammons）爆料，紅襪很有可能失去波賈茲，雙方甚至已經斷絕聯繫。

紅襪季初和波賈茲續約談判破裂，結果波賈茲本季再度入選明星賽，季後MVP票選也排名美聯第9，讓他成為自由市場上最受歡迎的球員之一。蓋蒙斯指出，「我已經收到三隊高層的消息，波賈茲已經與紅襪斷絕聯繫，不會回去了。」

《ESPN》資深記者歐尼（Buster Olney）也指出，「許多經紀人都相信，波賈茲能拿到的合約總值，會比年初那張（4年9000萬美元）高出好幾千萬。」而《MassLive》記者寇提洛（Chris Cotillo）今日也出面闢謠，表示蓋蒙斯的消息是錯誤的。

波賈茲生涯10季都效力紅襪，而且表現始終相當出色，備受紅襪球迷喜愛。紅襪今年戰績不佳，卻沒有像2020年一樣，交易自家培養的明星球員貝茲（Mookie Betts），被外界視為想留下波賈茲的訊號。

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