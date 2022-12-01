MLB／馬丁利不怕沒工作 準備休長假卻成藍鳥板凳教練

藍鳥隊今天正式宣布，聘請馬林魚隊前教頭馬丁利（Don Mattingly）擔任板凳教練，這位洋基隊退役名將、在大聯盟領軍12年的資深總教練，確定繼續留在球界。

ESPN指出，馬丁利明年夏天本來要待在家裡，好好陪伴家人，藍鳥的徵召令讓他決定回到大聯盟。

馬丁利2011年接掌道奇隊兵符，領軍5年奪下3次分區冠軍，2016年接手馬林魚教頭，領軍7年未再嘗過分區封王滋味，今年戰績69勝93敗在國聯東區排名第4，球季還沒結束前就確定卸任。

馬丁利表示，多支球隊和他接觸，提出明年合約，直到藍鳥總經理艾特金斯（Ross Atkins）連絡，自己才真正有興趣加盟。

藍鳥7月宣布開除總教練蒙托亞（Charlie Montoyo），由板凳教練史耐德（John Schneider）接下重任，最後以92勝70敗、美聯外卡首位晉級季後賽，但在外卡系列賽遭水手隊淘汰。

馬丁利球員時期在洋基14季十分風光，不但6次入選明星賽、拿下9座金手套獎，也獲1985年美聯MVP，還拿過打擊王、打點王、安打王；他在1995年退休後當過洋基打擊、板凳教練，上任道奇教頭前也當了道奇打擊教練，不管球員、教練生涯都很有經驗。