MLB／傳洋基已報價賈吉 開8年3億美元野手最高年薪

「法官」賈吉（Aaron Judge）在合約到期後成為自由球員，同時他的動向也受到矚目，今日就傳出洋基開出8年3億美元價碼想留人，這是史上野手最高年薪，算是誠意十足，不過總額僅追平教士馬恰多的10年約。

據《ESPN》記者帕森（Jeff Passan）爆料，洋基已對賈吉開出8年3億美元、年均薪3750萬美元的天價合約，比季前被打槍的7年2.135億美元（約台幣67億）延長合約更高，甚至在多隊想搶人的壓力下，總價與年限還有可能往上追加。其中最積極的堪稱舊金山巨人，據傳雙方已在上周會面，當時更派出勇士球星柯瑞（Stephen Curry）當說客，希望「法官」能回歸家鄉打球，且總管也早已表示簽賈吉「錢不是問題」。

不過洋基老闆史坦伯瑞納（Hal Steinbrenner）早在上個月就已親自出馬與賈吉會面，也強調會全力留人：「我想讓他知道我的感受，直接表達我對他的想法，我們有足夠的能力留下他，不管是球隊實力或是合約薪水，誰都不能阻止我留下他。」