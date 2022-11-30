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MLB／洋基柯特斯、紅雀韋恩萊特參戰經典賽 減緩美國投手荒

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基左投柯特斯(右)與紅雀韋恩萊特(左)參戰美國隊經典賽。 圖取自WBC官方推特
洋基左投柯特斯(右)與紅雀韋恩萊特(左)參戰美國隊經典賽。 圖取自WBC官方推特

世界棒球經典賽（WBC）明年3月開打，衛冕冠軍美國持續補強，洋基強投柯特斯（Nestor Cortes）和紅雀王牌老將韋恩萊特（Adam Wainwright）都確定接受徵召，補足美國最缺的先發投手。

美國隊雖然野手陣容十分豪華，但先發投手陣容目前遠不如陣容同樣夢幻的多明尼加，多明尼加初選陣容已有馬林魚王牌阿坎塔拉（Sandy Alcantara）、太空人瓦德茲（Framber Valdez）；反觀美國只有響尾蛇凱利（Merrill Kelly）。如今韋恩萊特和柯特斯雖然確定加入，但星光和多明尼加相比仍較為遜色。

洋基左投柯特斯憑著招牌的「小鬍子」和奇特的投球動作，另球迷印象深刻。今年也繳出生涯年，先發28場，繳出12勝4敗，防禦率2.44的好成績，也首度入選明星賽。

41歲的紅雀老將韋恩萊特日前已預告明年球季將是「最後一舞」，今年先發32場，繳出11勝12敗、防禦率3.71的成績，生涯在大聯盟累積195勝，下季有望達成200勝的里程碑。

雖然柯特斯和韋恩萊特都是出色的投手，但離球迷心目中的「王牌投手」仍有一段差距，目前美國隊野手加投手已確定20人，不過費城人強打哈波（Bryce Harper）預計因動手術而缺席。

日前公布本屆球員名單有30人，也就是說美國還有11名球員空間，預計還有許多投手將加入，是否有太空人韋蘭德（Justin Verlander）、大都會薛則（Max Scherzer）等級的大投手，值得拭目以待。

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