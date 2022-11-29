MLB ／「是時候說再見」 卡布雷拉預告最後一季球迷不捨

老虎隊的當家看板球星卡布雷拉（Miguel Cabrera），在今天發表重大聲明，宣布明年球季結束後將高掛球鞋，在打了21個賽季後，為生涯畫下一個句點。

去年卡布雷拉就曾有說過，自己打到40歲就會退休，今天接受大聯盟官網Christina De Nicola採訪時拋出引退震撼彈，說道：「我想明年會是最後一年，這樣說雖然有點怪，但我覺得是時候和棒球說再見了。」也表示希望留在老虎，幫助更多年輕球員。

卡布雷拉在今年賽季成功完成3000安里程碑，不過近年來他受傷病困擾，自2020後OPS都未達到100，不過他還是在這幾年達成3000安及500轟的里程碑，成為大聯盟第7位能完成這兩項成績的球員，安打方面他生涯累積3088安，在大聯盟歷史排在第24名，預計下季就能超車第23名的鈴木一朗。

提前預告明年是最後一季，卡布雷拉新球季目標仍是是保持健康，並幫助他心愛的老虎隊贏下更多比賽，因此休賽季期間復健及訓練都著重在膝蓋及背部，為下賽季做好充足準

網友們看到卡布雷拉要退休的消息也都十分不捨，但眾人都一致認為以他生涯累積的數據，肯定會在第一次入圍名人堂就入選，也有人打趣說會不會下賽季打出193轟，跟剛退休的普侯斯（Albert Pujols）一樣達成700轟成就。卡布雷拉職業從馬林魚開始，從2008年轉至老虎後，成為陣中神主牌般的存在，生涯榮譽無數的他，也是眾多資深棒球迷的青春，而如今他也即將退休，大聯盟也出現了許多優秀的年輕球員，進行世代的交替。