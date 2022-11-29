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MLB／又一位傳奇告別 「胖卡布」宣布2023就是最後賽季

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
39歲老虎重砲卡布雷拉（Miguel Cabrera）今天宣布，2023年球季就是他的最後一年。 法新社
39歲老虎重砲卡布雷拉（Miguel Cabrera）今天宣布，2023年球季就是他的最後一年。 法新社

又一位傳奇即將退下舞台，被台灣球迷稱作「胖卡布」的39歲老虎重砲卡布雷拉（Miguel Cabrera）今天宣布，2023年球季就是他的最後一年，「現在是時候和棒球說再見了」。

明年將是卡布雷拉在大聯盟的第21個賽季，前20年共在老虎效力15年、馬林魚5年，打下3088安、507轟、607支二壘打，他是史上僅有三位完成3000安、500轟、600支二壘打的球員。

卡布雷拉的安打數目前排名史上第25，新賽季很快就要上升一位，因為第24的鈴木一朗僅多他1安。

對於職棒生涯日暮篇章的目標，卡布雷拉說：「無傷打滿整季，盡力幫老虎贏得更多比賽。」這也是他生涯最後一個為新球季備戰的休賽季，重點放在傷勢的調理，卡布雷拉指出，自己的傷勢並不需要動刀，特別是膝蓋的狀況，動刀不會帶來太多幫助，但季外必須重建膝蓋、背部強度。

老虎新任總經理哈里斯（Scott Harris）日前曾在訪問中表示，卡布雷拉明年可能不會再是固定先發，卡布雷拉對此表示自己抱持開放態度，「不管球隊、總管要我做什麼，我都會去做，我不擔心我會不會每天出賽，只要給我機會，我就會打，如果沒有，我也會支持全隊，當一位好隊友。」

他對於明年為委內瑞拉打經典賽有期待，表態願意參戰；至於退休後的計畫，他說還要與家人聊聊，也會看看老虎體系內是否會有機會，讓自己留下來協助年輕選手，「我還有時間想想，但我的目標是留在棒球圈，因為我愛棒球，為什麼要遠離棒球呢？」

老虎 棒球

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