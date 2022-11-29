快訊

獨／柯文哲飆罵官員「好意思大言不慚」 氣到取消下午聯訪

世足賽／5600倍！神人買200元運彩爽賺112萬 網暴動喊：未來人

陳建銘轟民眾黨只護學姐 陳思宇「退黨群組」原因曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／先讓賈吉去卡對手預算？美媒建議道奇等大谷翔平

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
賈吉能不能讓道奇的支票掉出來，關鍵可能不在今年冬天，而是明年就要「上架」的大谷翔平。 美聯社
賈吉能不能讓道奇的支票掉出來，關鍵可能不在今年冬天，而是明年就要「上架」的大谷翔平。 美聯社

賈吉（Aaron Judge）能不能讓道奇的支票掉出來，關鍵可能不在今年冬天，而是明年就要「上架」的大谷翔平，大聯盟官網記者摩洛西（Jon Morosi）在節目上提到，賈吉、大谷很難兼得，如果考慮到明年競逐大谷，此刻先讓洋基、巨人在賈吉身上花大錢並非壞事。

賈吉今年轟下美聯MVP、62轟賽季，聲勢正高，洋基、巨人都要爭取，道奇也有意出手，但他們向來以短年限、高均薪的合約著稱，能開到總額多高的合約是未知數，摩洛西也點出道奇可能必須考慮的事。

「就我來看，這對道奇來說是兩年的局。」摩洛西今天在MLB Network的訪問中表示，道奇有預算，也有意為賈吉挪出外野的位置，但願意為他花到多少錢是未知數，「如果要在這幾年在自由市場幹大事，是要選今年的賈吉或明年的大谷？你很難兩者兼顧。」

摩洛西指出，「道奇必須決定，是要現在和洋基、巨人競價，以1年超過3000萬美元以上的合約追逐賈吉，或是等一下，讓其中一個對手先拿下賈吉，或許明年會因此有更高機會拿下大谷？」

賈吉 道奇 洋基

延伸閱讀

MLB／美媒爆料巨人為得到賈吉 邀NBA球星柯瑞遊說

MLB／抓到了！賈吉返舊金山探親並坦承有其他「計畫」

MLB ／給賈吉長約充滿風險 美媒警告「看看他的身材」

MLB／沒錢！賈吉不競標自己的62轟球 「太貴了吧…」

相關新聞

MLB／又一位傳奇告別 「胖卡布」宣布2023就是最後賽季

又一位傳奇即將退下舞台，被台灣球迷稱作「胖卡布」的39歲老虎重砲卡布雷拉（Miguel Cabrera）今天宣布，202...

MLB／終於拿到獎了 大谷傑出DH二連霸「老爹」後第一人

大谷翔平的獎盃櫃終於有新夥伴，大聯盟今天宣布他拿下傑出指定打擊獎，在這個獎項完成二連霸，為2003到07年歐提茲（Dav...

MLB／先讓賈吉去卡對手預算？美媒建議道奇等大谷翔平

賈吉（Aaron Judge）能不能讓道奇的支票掉出來，關鍵可能不在今年冬天，而是明年就要「上架」的大谷翔平，大聯盟官網...

MLB ／太空人挖白襪主砲 與阿布瑞尤簽下3年合約

剛拿下世界大賽冠軍的太空人，休賽季持續針對陣容進行補強，網羅白襪重砲一壘手阿布瑞尤（José Abreu），根據外媒報導，雙方將簽下3年5850萬美元的合約。 現年35歲的阿布瑞尤曾在2013年

MLB／被點名CP值最高FA 張育成不輸大都會強打林多

旅美好手張育成在未獲紅襪續約後，成為了自由球員，而他也被美國《CBS sports》點名為CP值最高的球員之一。 CBS運動網專欄作家安德森（R.J. Anderson）點名5位CP值最高的球員

MLB／大谷躋身超高薪行列 明年賺進生涯前5季總額3倍

大聯盟各隊備戰新球季，自由球員市場成為年底重頭戲，洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）毫無疑問是最大咖，未來身價...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。