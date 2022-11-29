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MLB／先讓賈吉去卡對手預算？美媒建議道奇等大谷翔平
賈吉（Aaron Judge）能不能讓道奇的支票掉出來，關鍵可能不在今年冬天，而是明年就要「上架」的大谷翔平，大聯盟官網記者摩洛西（Jon Morosi）在節目上提到，賈吉、大谷很難兼得，如果考慮到明年競逐大谷，此刻先讓洋基、巨人在賈吉身上花大錢並非壞事。
賈吉今年轟下美聯MVP、62轟賽季，聲勢正高，洋基、巨人都要爭取，道奇也有意出手，但他們向來以短年限、高均薪的合約著稱，能開到總額多高的合約是未知數，摩洛西也點出道奇可能必須考慮的事。
「就我來看，這對道奇來說是兩年的局。」摩洛西今天在MLB Network的訪問中表示，道奇有預算，也有意為賈吉挪出外野的位置，但願意為他花到多少錢是未知數，「如果要在這幾年在自由市場幹大事，是要選今年的賈吉或明年的大谷？你很難兩者兼顧。」
摩洛西指出，「道奇必須決定，是要現在和洋基、巨人競價，以1年超過3000萬美元以上的合約追逐賈吉，或是等一下，讓其中一個對手先拿下賈吉，或許明年會因此有更高機會拿下大谷？」
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